Xiaomi nie rezygnuje z flagowca z 16 GB RAM

Xiaomi planował, że jego Black Shark 3 będzie miał 16 GB RAM, jednak właśnie na planach się skończyło. Nie oznacza to jednak, że Xiaomi nie chce zrealizować tego celu w przyszłości. Możliwe, że nie tak odległej.

Xiaomi Black Shark pojawił się w wersjach z 8 i 12 GB RAM, co ostatecznie położyło kres przypuszczeniom, że model będzie miał 16 GB RAM. A takie wcześniejsze plany miał chiński producent. Najnowszy przeciek mówi jednak, że Xiaomi dalej pracuje nad telefonem, który miałby tyle pamięci RAM mieć. Który to? Cóż, Xiaomi ma zaprezentować dwa modele z segmentu flagowców. Pierwszy z nich to Xiaomi Mi Mix 4, który już debiutuje, debiutuje i zadebiutować nie umie. Co prawda do Surface Duo, który w bólach rodził się kilka lat sporo brakuje, to nie nastawiamy się na to, ze będzie to właśnie ten smartfon. Drugim kandydatem jest Xiaomi Mi 10S Pro, który ma mieć aparat główny o sensorze 144 Mpix. Tutaj 16 GB bardzo pasuje, mielibyśmy prawdziwy telefon na bogato.

Takie urządzenia jak Samsung Galaxy S20 Ultra czy Nubia Red Magic 5G mają po 16 GB RAM, jednak większość producentów niechętnie podchodzi do zastosowania tego u siebie. To dodatkowo zwiększa koszt telefonu, a nie odpowiada na pytanie.... czy tylu klientów naprawdę w ogóle potrzebuje 16 GB RAM w smartfonie?

Źródło tekstu: gizmochina, wł