Xiaomi pracuje nad ładowarką 120 W

Najnowsze flagowe modele Xiaomi można ładować z mocą 65 W, w zeszłym roku firma zapowiadała też jeszcze bardziej wydajne zasilanie – 100 W. Jednak na tym nie koniec – być może doczekamy się również ładowarek Xiaomi 120 W.

Ładowanie Super Charge Turbo 100 W ma według Xiaomi zasilić akumulator o wielkości 4000 Mah w zaledwie 17 minut – od zera do 100%, a tylko siedem minut potrzeba, by napełnić baterię do 50%. Urządzenie z takim ładowaniem mają się pojawić w ofercie Xiaomi jeszcze w tym roku.

Chociaż te 17 już robi doskonale wrażenie, Xiaomi chce jeszcze bardziej obniżyć tę granicę. W serwisie Weibo pojawiło się wideo (prezentujemy najważniejsze klatki z filmiku), na którym widać ładowarkę z logo Mi oraz specyfikacją, która sugeruje ładowanie o maksymalnej mocy 120 W, czyli 20 V i 6 A. Inne mnożniki to 20 V i 5 A oraz 11 V i 6 A. Akcesorium wygląda na większe niż standardowa ładowarka do smartfonu, sprawia też wrażenie cięższej. Jest to wersja przystosowana do amerykańskich gniazdek.

Poza istnieniem takiej ładowarki, niestety nic nie wiadomo o jej przeznaczeniu i możliwej premierze. Swoim Super Charge Turbo 100 W firma Xiaomi chwaliła się oficjalnie. W tym przypadku tak nie jest, ale warto obserwować plany Xiaomi dotyczące technologii szybkiego ładowania.

