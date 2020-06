Jakie telefony dostaną betę Androida 11?

Google wreszcie wydał wersję beta Androida 11. Jakie jednak konkretnie telefony, które nie nazywają się Google Pixel mogą w niej uczestniczyć? Już w pierwszych dniach kilku producentów z dumą ogłosiło, że ich wyroby znalazły się w tym gronie.

Wersja beta nowej odsłony systemu operacyjnego Android w pierwszej kolejności trafi na telefony Google Pixel. Będą to urządzenia Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a Xl, Pixel 4 oraz Pixel 4 XL. Nikogo to oczywiście nie dziwi. Jednak nie ukrywajmy, Pixel nigdy nie stał się szczególnie popularną marką. Nawet w USA, gdzie smartfony te mają największy udział w rynkowym torcie. Na szczęście nowego Androida można przetestować też na innych modelach. Trzeba się jednak liczyć z błędami, już pojawiają się doniesienia, że przestaje działać skanowanie twarzy. Beta ma jednak swoje prawa i trzeba to zrozumieć. Jakie zatem inne telefony dostaną betę Androida 11 już niedługo?

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Poco F2 Pro

Realme X50 Pro

Vivo NEX 3S

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

iQOO 3

Źródło tekstu: phonearena