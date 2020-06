Google oficjalnie wydaje betę Androida 11

Na początku miesiąca informowaliśmy, że Google przypadkowo udostępnił wersję beta Androida 11 dla niektórych urządzeń. Tym razem jednak wszystko wydarzyło się w pełni oficjalnie.

Wersja beta nowej odsłony systemu operacyjnego Android w pierwszej kolejności trafi na telefony Google Pixel. Będą to urządzenia Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a Xl, Pixel 4 oraz Pixel 4 XL. Oppo pochwalił się, że niedługo z wersji beta będą mogli korzystać użytkownicy Oppo FInd 2 i Find X2 Pro. Wersję beta można pobrać metodą OTA, nie wymaga to zatem żadnych skomplikowanych akrobacji.

Co konkretnie przynosi nowa wersja systemu? Na przykład możliwość nagrywania filmów bez ograniczeń co do rozmiaru znanych z poprzednich wersji. Będą też nowe kształty ikon. Możemy się tez spodziewać włącznika służącego do całkowicie nowych zadań. Google oferuje też możliwość umieszczenia kontrolek odtwarzacza na pasku ze skrótami ustawień. W ustawieniach sieciowych można włączyć generowanie losowego adresu MAC dla modułu Wi-Fi.

Today we announced:



🎉 Android 11 Beta 1

🛠 Android Studio 4.1 Beta

⚙️ Android Studio 4.2 Canary

📚 New Android Jetpack libraries

🚀 Jetpack Compose Developer Preview 2

▶️ Play Console Beta

➕ More



Read → https://t.co/tD8f21lbAF

All talks → https://t.co/Efjxz9VwDm#Android11 pic.twitter.com/L3b1KHtzcM — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2020

Źródło tekstu: google, wł