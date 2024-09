Tego Polakom nie da Apple iPhone 16

Apple ruszył z kampanią informacyjną na temat nowych funkcji zaszytych w iPhone'ach. Oglądaj te filmy na własne ryzyko frustracji — niczego z tych rzeczy nie dostaniesz w Polsce.

Apple Intelligence — obejdziesz się smakiem

Ludzkie historie i potrzeby, które jak za skinieniem magicznej różdżki rozwiązuje Apple i iPhone 16 za sprawą technologii Apple Intelligence. Ruszyła porządnie zrealizowana (jak to u Apple'a) kampania promocyjna, która dotyczy funkcji zarówno wszystkich 16-stek, jak i modeli 15 Pro i Pro Max.

Za sprawą aktualizacji systemu do wersji 18.1, planowanej na październik, w wybranych regionach i wyłącznie w języku angielskim zacznie działać Apple Intelligence, który przegrzebie nam zdjęcia i maile, by wycisnąć coś kreatywnego z tych danych. Co więcej, u Apple'a może to nawet działać. Sęk w tym, że to wszystko nie w Europie.

Nie znaczy to jednak, że nowych iPhone'ów 16 nie warto kupić

No właśnie wręcz przeciwnie, w Polsce z Apple Intelligence wygrał zdecydowanie kurs dolara i wynikające z niego oraz z dobrej woli Apple'a drastyczne obniżki cen w stosunku do zeszłorocznych premier. Ceny wróciły do tych z iPhone'ów 13, a uwzględniając potężną inflację, pokusić można się wręcz o stwierdzenie, że tak tanio jeszcze nie było.

Zobacz: Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max — nowy wymiar luksusu (kompendium informacji)

Zobacz: Apple iPhone 16 - potrafi (trochę) więcej — wszystkie informacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: wł