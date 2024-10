Tak wąskich ramek jeszcze nie było - Nubia Z70 Ultra szokuje

Do sieci trafiło pierwsze wideo z ZTE Nubia Z70 Ultra. Telefon szokuje najsmuklejszymi ramkami wokół ekranu w historii telefonów.

ZTE Nubia Z70 Ultra — międzynarodowy debiut już w grudniu

Chociaż zeszłoroczna Nubia Z60 Ultra miała poślizg międzynarodowej premiery w stosunku do tej w Chinach, następca topowego smartfonu producenta tym razem ma pojawić się na światowych rynach w tym samym czasie, co w Chinach. Należąca do ZTE marka Nubia nie ma w Europie tak szerokiej rozpoznawalności, jak Xiaomi czy Oppo, ale producent znany jest z innowacji i nie zawodzi i tym razem.

Nubia Z70 Ultra zaoferuje ekran 1220p z ekstremalnie smukłymi ramkami

Znany i ceniony w branży mobilnej tipster (dostarczyciel przecieków), Digital Chat Station opublikował na Weibo wideo prezentujące ramki nowego telefonu ZTE. A właściwie to, co z nich zostało, bo czegoś takiego świat jeszcze nie widział.

Ekran do produkcji smartfonu dostarcza firma BOE, a w jego obrębie ukryty będzie aparat do selfies. Będzie on znajdował się pod taflą ekranu OLED, tak by front urządzenia był jednym wielkim ekranem, bez jakichkolwiek zakłóceń w jego ciągłości. Nie jest to nowe rozwiązanie, bardziej standard u Nubii, stosowany też przez Samsunga w serii Galaxy Z Fold.

Niestety nie mamy jeszcze pewności, na jaki chipset postawiono w telefonie. Mowa tutaj jednak o segmencie premium, spodziewane chipsety to więc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 lub, co mniej prawdopodobne, MediaTek Dimensity 9400.

