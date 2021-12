Samsung Galaxy Tab A8 to nowy tablet dla oszczędnych. Już wkrótce w sprzedaży

Producenci nie porzucili wiary w to, że rynek tabletów czeka dalsza, wielka przyszłość. Samsung zaprezentował dziś nowy model takiego urządzenia – Galaxy Tab A8. Sprzęt trafi do sprzedaży jeszcze w grudniu.

Tablet Samsung Galaxy Tab A8 to najnowszy przedstawiciel budżetowej linii tego producenta, która stanowi cenową alternatywę dla topowej linii tabletów Galaxy Tab S.

Nowy model ma ekran IPS o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200, 16:10) i kusi płaską obudową o grubości 6,9 mm; waży 508 g. Dostępne będą trzy warianty kolorystyczne – ciemnoszary, srebrny i różowe złoto. Na obudowie znalazło się miejsce na cztery głośniki z dźwiękiem Dolby Atmos, jest także wyjście audio jack 3,5 mm.

A co się kryje wewnątrz obudowy? Tego swoim zwyczajem Samsung do końca nie ujawnił, podając tylko, że sercem Galaxy Tab A8 jest ośmiordzeniowy układ o taktowaniu do 2 GHz. Pracę chipsetu wspierać będą 4 GB pamięci RAM, a użytkownicy zyskają wybór jednej z trzech wersji pamięci masowej – 32, 64 lub 128 GB. Można też dołożyć kartę microSD o pojemności nawet 1 TB.

Za łączność odpowiada Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), producent zapowiedziała także wariant z LTE, który jednak zadebiutuje tylko na wybranych rynkach. Użytkownicy Galaxy Taba A8 skorzystają także z Bluetooth 5.0, lokalizacji GPS, GLONASS, Beidou i Galileo oraz połączeń przez USB 2.0 typu C.

Baterię o pojemności 7040 mAh będzie można podładować z lekkim przyspieszeniem dzięki ładowarce 15 W. Wszystkim ma dyrygować Android 11 z interfejsem One UI. Producent nie ujawnił, czy Galaxy Tab A8 dostanie Androida 12. Interfejs pozwoli na pracę z dzielonym ekranem, a także z osobnymi okienkami aplikacji, jak na komputerze, oraz umożliwi przeciąganie treści między oknami.

Wraz z tabletem mają być oferowane bonusy na dodatkowe usługi, chociaż może to zależeć od rynku. Producent da na przykład dwa darmowe miesiące YouTube Premium. Samsung podkreśla też, że Galaxy Tab A8 to tablet przeznaczony między innymi do wykorzystania w edukacji, więc będzie miał zainstalowane związane z tym aplikacje, a do tego mechanizmy kontroli rodzicielskiej. Z urządzenia będzie można jednak skorzystać także w środowisku biznesowym dzięki platformie Knox.

Sekcję fotograficzną tworzą dwa aparaty: przedni 5 Mpix oraz tylny 8 Mpix.

Do tabletu będzie można dokupić opcjonalnie trzy rodzaje etui: tradycyjne Book Cover, okienkowe Clear Edge Cover oraz ze stojakiem Protective Standing Cover.

Samsung Galaxy Tab A8 wejdzie do Europy pod koniec grudnia 2021 r., być może także do Polski. Cena nie została jeszcze podana, ale należy się spodziewać, że nie będzie znacząco odbiegać od poprzedniego modelu Galaxy Tab A7, czyli 1000-1200 zł.

