Samsung Galaxy Tab S7 FE może być tańszy o 500 zł

Samsung kusi kolejną przedświąteczną promocją. Kupując teraz tablet Galaxy Tab S7 FE 5G, można odzyskać 500 zł w formie przelewu na konto.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G to tablet wyposażony w 12,4-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 750G, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD. W komplecie otrzymujemy również dwa aparaty fotograficzne (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), łączność 5G, Wi-Fi ac oraz Bluetooth 5.0, a także akumulator o pojemności 10090 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. jest też rysik S Pen. Nad całością czuwa Android 11 z interfejsem One UI 3.1.1.

Jak skorzystać z promocji?

Aby otrzymać zwrot 500 zł w ramach promocji Samsung Cashback, należy w dniach od 6 do 26 grudnia 2021 roku kupić tablet Galaxy Tab S7 FE 5G u partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Następnie, do 29 grudnia tego roku trzeba aktywować urządzenie. W tym celu niezbędne jest uruchomienie tabletu na terenie Polski oraz posiadanie dostępu do Internetu.

Kolejny krok to zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i wypełnienie dostępnego tam formularza zgłoszeniowego do 3 stycznia 2022 roku. W formularzu trzeba dodać załącznik w postaci dowodu zakupu produktu. Przelew z kwotą 500 zł otrzymamy w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach obowiązującej promocji. O przyznaniu zwrotu decyduje termin zgłoszenia do promocji. Więcej szczegółów w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung