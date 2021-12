Mały tablet do gier? Lenovo zaraz będzie to mieć

Lenovo szykuje nowy maly tablet. Będzie on walczył o dość specyficzną niszę, jaką są tablety dla graczy.

Lenovo regularnie znajduje się na szczycie wśród producentów laptopów, w smartfonach do walki wystawia jednak zwykle Motorolę. W segmencie tabletów Lenovo regularnie znajduje się w pierwszej piątce. Teraz Chińczycy szykuję bardzo ciekawe urządzenie. Osoba z kierownictwa firmy pochwaliła się na Weibo zdjęciem nowego tabletu. Okazuje się, że Lenovo szykuje mały tablet dla graczy. To bardzo, ale to bardzo specyficzna nisza. Po pierwsze w świecie Androida jest bardzo mało tabletów tej wielkości. Najwięksi producenci słusznie uznali, że próba rzucenia wyzwania iPadowi Mini jest niczym porywanie się z motyką na słońce.

Inną kwestią są tablety do gier. Lenovo ma już w tym doświadczenie ze swoją ostatnią serią Xiaoxin, jednak to jeszcze większa nisza niż smartfony dla graczy. Jak sprzeda się mały tablet dla graczy? Gry mobilne to jednak przede wszystkim Azja, a to przecież.rynek, który Lenovo zna jak własną kieszeń. Zostaje nam ufać w zmysł biznesowy producenta. Nowy tablet będzie miał przekątną około 8 cali. To właśnie rejon, gdzie teraz dominuje iPad Mini.

