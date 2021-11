Poznajemy pierwsze sekrety tabletu Vivo

Już niedługo pojawi się pierwszy tablet Vivo. Teraz poznajemy kolejne szczegóły na temat tego urządzenia.

Już półtora roku mija odkąd rynek tabletów przestał być traktowany po macoszemu i znowu stał się obiektem zainteresowania producentów. Niedawno Realme wydał już swój tablet, a to może oznaczać tylko jedno. Pewne było, że inne marki z rodziny BBK Electronics zaraz pójdą jego śladem. Realme standardowo jest tym najodważniejszym członkiem tego specyficznego rodzeństwa. Wiemy już też wszystko o nadchodzącym tablecie Oppo, a swój znak towarowy zarejestrował też OnePlus Pad. To samo jednak już wcześniej zrobił Vivo ze swoim Vivo Padem.

Czy to znaczy, że niebiescy porzucili plany co do wydania tabletu? Na szczęście nie. Teraz dochodzą nas informacje, że Vivo będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 870. Nie powinien być on dla nas żadnym zaskoczeniem, bo... dokładnie taki sam ma mieć tablet Oppo. Zgodnie z wieściami płynącymi z Chin do premiery powinno dojść w pierwszej połowie 2022. Raczej stanie się to jednak wcześniej niż później. Powinniśmy zatem już niedługo poznać kolejne informacje na temat nadchodzącego urządzenia.

