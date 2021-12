Kup słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro i zyskaj Tidal HiFi za darmo

Samsung przygotował kolejną odsłonę promocji, w której kupując bezprzewodowe słuchawki (tym razem Galaxy Buds Pro) można zyskać darmową subskrypcję Tidal HiFi na 6 miesięcy.

Aby skorzystać z promocji przygotowanej przez Samsunga i zyskać półroczny, darmowy dostęp do usługi Tidal HiFi, należy zacząć od zakupu słuchawek Galaxy Buds Pro. Należy tego dokonać od 29 listopada do 26 grudnia 2021 roku u partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie.

Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie do 5 stycznia 2022 roku formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod tym adresem. Należy do niego dołączyć dowód zakupu oraz zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po słuchawkach z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcie wyciętej naklejki z kodem kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymamy voucher na półroczny dostęp do Tidal HiFi. Powinno to nastąpić w ciągu 21 dni. Uzyskany kod dostępu o wartości 119,94 zł można aktywować do 30 czerwca 2022 roku. Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

