Samsung Galaxy Buds Live po 4 miesiącach - oryginalne słuchawki bezprzewodowe ze świetną jakością basów

5 sierpnia 2020 roku Samsung zaprezentował nowe smartfony z serii Galaxy Note20, którym towarzyszył zegarek Galaxy Watch3 i słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Live. Dwa ostatnie urządzenia kupiłem w przedsprzedaży i wciąż używam. Oto, co myślę o „fasolkowych” słuchawkach po ponad 4 miesiącach używania.

Wygląd, wyposażenie, specyfikacja

Samsung Galaxy Buds Live to bezprzewodowe słuchawki douszne, które wyróżniają się oryginalnym kształtem przypominającym fasolki. Przyznam, że na początku sceptycznie podchodziłem do tego kształtu, jednak dosyć szybko się okazało, że jest to bardzo ergonomiczny kształt: słuchawki dobrze trzymają się uszu i nie męczą przy dłuższym korzystaniu z nich. Szkoda tylko, że ich błyszcząca powierzchnia tak łatwo się brudzi.

Spodnia strona każdej słuchawki zawiera wyloty głośników, wloty mikrofonów, czujnik dotyku oraz otoczone gumowymi, wymiennymi „skrzydełkami” styki do ładowania. Tu również znajduje się jednostka odczytu głosu, moduł Voice Pickup. Wykrywa on ruch szczęki, a pojawiające się podczas mówienia wibracje przekształca na sygnały głosowe, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku podczas połączeń głosowych nawet w hałaśliwym miejscu. Odpowietrzniki z kolej zmniejszają zamknięcie, dzięki czemu poprawiają wrażenie dźwięku przestrzennego.

Po drugiej stronie znajdziemy po otwory dwóch kolejnych mikrofonów (w sumie każda słuchawka ma trzy), a także obszar dotykowy, za pomocą którego możemy sterować odtwarzaniem muzyki. Tu również, w środkowej części, zlokalizowane są anteny Bluetooth. Jest tu też kanał basowy, wzmacniający dźwięki o niskiej częstotliwości.

Komplet ze słuchawkami stanowi etui ładujące z wbudowanym akumulatorem. Etui zostało wyposażone w port USB-C (etui można również ładować indukcyjnie) oraz dwie diody wskaźnikowe: zewnętrzna pokazuje stan baterii etui, wewnętrzna stan baterii słuchawek. W zestawie znalazł się również przewód USB A-C, a także dodatkowe „skrzydełka” ( w większym rozmiarze), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Najważniejsze dane techniczne:

Wymiary: 27,3 x 16,5 x 14,9 mm (jedna słuchawka), 50,2 x 50,0 x 27,8 mm (etui ładujące),

Masa: 5,6 g (pojedyncza słuchawka), 42,2 g (etui ładujące),

Kolor: czarny,

Łączność: Bluetooth 5.0, 2,4 GHz, 13 dBm; Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP,

Wbudowane głośniki 12 mm z dźwiękiem dostrojonym przez AKG,

Czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik dotykowy, Hall, VPU,

Funkcje: aktywna redukcja szumów, sterowanie dotykowe, Bixby Connection, SmartThings Find, wykrywanie noszenia,

Baterie: 60 mAh (w słuchawkach), 472 mAh (w etui),

Żywotność baterii: do 6 godziny odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, do 21 godzin pracy z etui ładującym,

Ładowanie: przewodowe lub indukcyjne ładowanie etui, „kontaktowe” ładowanie słuchawek w etui,

Cena: 849 zł.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak