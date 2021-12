Vectra ma atrakcyjne prezenty na święta

Z okazji zbliżających się świąt Vectra przygotowała atrakcyjne prezenty dla swoich dotychczasowych i nowych klientów. Wśród nich jest szybki Internet w niższych cenach oraz dodatkowe dodatkowe kanały i Tidal na pół roku za darmo.

Osoby decydujące się na wybór usług Vectry mogą skorzystać ze specjalnej oferty „Świąteczny Super Hit”, w ramach której otrzymają Internet światłowodowy 600/60 Mb/s. Ponadto, oferta obejmuje usługi telewizji, w tym pakiet Złoty (137 kanałów, w tym 92 HD), jak również nowoczesny dekoder TV Smart 4K BOX z Android TV, który można zabierać ze sobą wszędzie i cieszyć się dostępem do najlepszej rozrywki. Urządzenie ma wiele dodatkowych funkcji, w tym Restart TV, Catch-up TV, Chromecast/Airplay czy nagrywarkę sieciową, dzięki którym widz zyskuje dodatkową kontrolę nad oglądanymi programami. Dekoder oferuje również dostęp do kanałów telewizyjnych (także w wysokiej jakości 4K), VOD, strefy Kids, aplikacji i gier oraz pozwala na udostępnianie zdjęć ze smartfonu, czy wyszukiwanie i sterowanie głosowe.

Klienci decydujący się na wybór oferty otrzymują atrakcyjny prezent w postaci zestawu jedenastu kanałów Canal+, dostępu do serwisów HBO i Tidal oraz kanałów Eleven przez pół roku w prezencie. Dzięki temu użytkownicy będą mogli oglądać kinowe hity, popularne seriale, programy dokumentalne, filmy animowane, transmisje najważniejszych wydarzeń i rozgrywek sportowych, jak również korzystać z bogatej biblioteki muzycznej, bez dodatkowych opłat przez sześć miesięcy.

To wszystko w cenie 84,99 zł za miesiąc, przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy. Chętni mogą wybrać niemal bliźniaczą ofertę, ale z jeszcze większym pakietem telewizyjnym Platynowym (176 kanałów, w tym 122 HD), której koszt wynosi 99,99 zł miesięcznie.

Vectra przygotowała również oferty świąteczne dla osób zainteresowanych wyłączenie usługą Internetu. Za 49,99 zł miesięcznie operator proponuje Internet światłowodowy o szybkości pobierania danych do 600 Mb/s. Pozwoli to na oglądanie filmów w najwyższej jakości bez zacięć oraz granie online z gwarancją dobrej płynności, bez żadnych opóźnień w grze. Do pakietu firma dołącza prezent – dostęp do serwisu muzycznego Tidal na pół roku bez dodatkowych opłat.

Na zainteresowanych czekają paczki, które obejmują Internet światłowodowy do 600 Mb/s, pakiet telewizyjny Stalowy z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz dostępem do Canal+ i Tidal na sześć miesięcy w prezencie, w miesięcznej cenie 64,99 zł.

Prezenty dla dotychczasowych klientów

Vectra nie zapomina oczywiście o swoich obecnych klientach. Przygotowała dla nich specjalną promocję – zestaw kanałów premium Canal+ Prestige przez pierwsze 3 miesiące za 0 zł (przy umowie na 12 miesięcy). Natomiast abonenci, którym kończy się umowa, mogą wybrać dostęp do jednego z dwóch serwisów premium (HBO lub Canal+) w prezencie na pół roku, decydując się na przedłużenie kontraktu.

Ze świątecznych promocji Vectry można skorzystać do 6 stycznia 2022 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Vectra

Źródło tekstu: Vectra