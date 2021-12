Plus rozdaje darmowe gigabajty na Mikołajki

Dziś Mikołajki! Z Tej okazji klienci głosowych usług Plusa i Plusha mogą odebrać prezent w postaci darmowego pakietu internetowego o wielkości 10 GB.

Z promocji „Mikołajki” mogą skorzystać użytkownicy wszystkich głosowych usług Plusa i Plusha. Wystarczy zalogować się do aplikację iPlus, a dla nowych użytkowników zarejestrować w niej, i w zakładce Usługi i pakiety w folderze INTERNET aktywować pakiet 10 GB na Mikołajki. Włączenie promocji zostaje potwierdzone wiadomością SMS. W przypadku ofert na kartę oraz Mix konieczne jest posiadanie aktywnego konta, czyli jego ważności dla usług wychodzących oraz jego dodatnia wartość (minimum 1 grosz), natomiast w przypadku ofert abonamentowych niezaleganie z płatnościami.

Pakiet 10 GB jest włączany na okres siedmiu dni dla klientów na kartę oraz Mix oraz do końca bieżącego cyklu bilingowego dla klientów abonamentowych. Mikołajkowy pakiet internetowy jest jednorazowy i nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.

iPlus to nowa nazwa dawnej aplikacji mobilny Plus Online. Dzięki nie można zarządzać kontem klienta, a także mieć stały i bezpłatny dostęp do bieżących informacji związanych z kontem bilingowym czy aktualną ofertą operatora. Z poziomu aplikacji można zakupić dodatkowe pakiety lub usługi, pozwala ona również na bezpośredni kontakt z konsultantami Call Center, Infolinią Handlową oraz Działem Windykacji.

Więcej informacji o mikołajkowej promocji w Plusie i Plushu można znaleźć w regulaminie.

