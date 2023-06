Masz samsunga? Możesz naprawić go sam

Samsung ogłosił, że program samodzielnej naprawy jest już dostępny w Europie. Można z niego skorzystać w szczególności w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Decyzja ta ma wynikać z niedawnego uruchomienia tego programu w Korei.

Dzięki decyzji koreańskiego producenta, teraz jeszcze więcej użytkowników urządzeń Galaxy, chcących naprawiać je samodzielnie, może uzyskać dostęp do potrzebnego sprzętu, w tym zestawów narzędzi i oryginalnych części Samsunga. Mogą one przedłużyć cykl życia urządzeń, jeśli te zostaną prawidłowo naprawione. Program obejmuje smartfony z serii Galaxy S20, Galaxy S21 i Galaxy S22.

Pracujemy nad wydłużeniem cyklu życia naszych urządzeń Galaxy, by zachęcić użytkowników do korzystania z nich tak długo, jak to możliwe. Dążymy do rozszerzenia naszego programu samodzielnej naprawy na cały świat.