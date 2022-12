Apple pomoże Ci w samodzielnej naprawie iPhone'a. W Polsce też

Firma Apple rozszerzyła swój program Self Service Repair o kilka europejskich krajów, w tym Polskę. Dzięki temu każdy będzie mógł spróbować swoich sił w samodzielnej naprawie iPhone'a lub MacBooka.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej firmy Apple, samoobsługowa naprawa jest usługą przeznaczoną dla osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie naprawy urządzeń elektronicznych.

Jeśli potrafisz poradzić sobie ze złożonością tego procesu, Samoobsługowa naprawa może zapewnić Ci dostęp do oryginalnych części, narzędzi i podręczników Apple, dzięki którym samodzielnie przeprowadzisz naprawę pogwarancyjną urządzenia. Wykonaj poniższe kroki, aby zrealizować różnego rodzaju naprawy pogwarancyjne iPhone’a lub Maca, takie jak wymiana ekranu.

– informuje Apple

Zobacz: Chciał naprawić iPhone'a, dostał 36 kg sprzętu

W ramach programu Self Service Repair firma Apple oferuje do nabycia oryginalne części zamienne, natomiast stare części można oddać do recyklingu i czasem odzyskać trochę pieniędzy. Dostępne są również narzędzia potrzebne w procesie naprawy oraz podręczniki serwisowe. Te ostatnie są przetłumaczone na język polski i zawierają między innymi spis potrzebnych narzędzi, które – podobnie jak części zamienne – można nabyć w sklepie Self Service Repair.

Oryginalne części Apple, wytwarzane i dostosowywane na potrzeby konkretnych produktów, przechodzą rygorystyczne testy zapewniające najwyższą jakość, zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność. Profesjonalne narzędzia są projektowane pod kątem intensywnego, codziennego wykorzystywania w procesie naprawy produktów Apple oraz zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności przy każdym użyciu. Dokładnie te same części i narzędzia udostępniamy Autoryzowanym Serwisom Apple.

– dodaje firma Apple

Na koniec naprawy może być wymagane wykonanie kroku Konfiguracja systemu. Jest to ponaprawcze narzędzie programowe, które kończy naprawę z oryginalnymi częściami firmy Apple. Podręcznik naprawy wskaże, czy wymagane jest uruchomienie narzędzia Konfiguracja systemu. Do jego zainicjowania konieczny będzie kontakt z zespołem wsparcia Sklepu do napraw samoobsługowych.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod tym adresem. Tam też można zamówić części i narzędzia potrzebne do samodzielnej naprawy wybranych iPhone'ów i MacBooków.

Zobacz: Apple opóźnia premierę urządzenia. Ma problemy z oprogramowaniem

Zobacz: Zabraknie 6 mln iPhone'ów 14 Pro. Tuż przed gwiazdką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Parilov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple