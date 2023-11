Kup Galaxy A34 5G, a Samsung odda Ci 350 zł

Samsung ma nową promocję typu cashback, która tym razem dotyczy smartfonu ze średniej półki cenowej. Kupując w jej ramach model Galaxy A34 5G, możemy odzyskać 350 zł.

Z naszych testów wynika, że Samsung Galaxy A34 5G to sensownie zbalansowany smartfon, który nie ma w sobie nic, co można uznać za fundamentalną wadę. Model ten przekonuje wyglądem przypominającym flagową serię Galaxy S23, choć materiały obudowy są nieco mniej szlachetne. Na pierwszy rzut oka ciężko jednak dostrzec, że nie ma tu szkła i metalu (nie licząc szklanej pokrywy wyświetlacza). Świetny jest ekran AMOLED o pięknych kolorach, możemy też liczyć na głośniki z dobrym dźwiękiem, sprawne moduły komunikacyjne, przyzwoite zaplecze fotograficzne z optyczną stabilizacją obrazu oraz długi czas pracy na baterii. Odpowiednią wydajność zapewnia urządzeniu średniej klasy układu SoC w połączeniu z 6 GB RAM-u.

Kup Galaxy A34 5G i odzyskaj 350 zł

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga i zyskać 350 zł zwrotu, należy w dniach od 9 listopada do 3 grudnia 2023 roku kupić smartfon Galaxy A34 5G u operatora sieci Plus lub w T-Mobile. Zakupione urządzenie trzeba aktywować do 10 grudnia tego roku, poprzez uruchomienie go na terytorium Polski z dostępem do sieci.

Kolejną czynnością powinno być zalogowanie się do aplikacji Samsung Members (na nowym Galaxy A34 5G) i kliknięcie w baner promocyjny. W nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2023 roku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (na terytorium Polski), załączając w nim dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni kalendarzowych otrzymamy zwrot 350 zł.

Więcej szczegółów na temat promocji zawiera jej regulamin.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung