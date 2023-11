Xiaomi pokazało światu smartfon Redmi 13C

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało budżetowy smartfon Xiaomi 13C. Urządzenie dobrze wygląda, ma również niezłe – jak na cenę – wyposażenie.

Redmi 13C to najnowszy tani smartfon tej należącej do Xiaomi marki. Urządzenie ma wymiary 168 x 78 x 8,09 mm i waży 192 g. To całkiem duży telefon, w którym zmieścił się 6,74-calowy wyświetlacz Dot Drop o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli (260 ppi), który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz i świecić ze szczytową jasnością do 600 nitów. Chroniony szkłem Corning Gorilla Glass ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0).

Nowy smartfon ma z tyłu trzy aparaty. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a towarzyszą jej 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro (f/2.4) oraz czujnik głębi o rozdzielczości 0,08 Mpix. Maksymalna jakość nagranych filmów to 1080p@30fps.

Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Helio G85, produkowany w procesie technologicznym 12 nm. Współpracuje on z 4, 6 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej eMMC 5.1. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB, nie ogranicza to funkcji dual SIM). Redmi 13C obsługuje sieci LTE, a na wyposażeniu ma również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też nawigacja satelitarna, cyfrowy kompas, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm, radio FM oraz boczny skaner odcisków palców.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą do 18 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Xiaomi Redmi 13C trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: Midnight Black (czarnej), Navu Blue (niebieskiej), Glaciar White (białej) oraz Clover Green (zielonej). Urządzenie można już kupić w Nigerii (w kolorze czarnym i zielonym), gdzie kosztuje 98100 NGN (507 zł) za podstawowy wariant 4/128 GB oraz 108100 NGN (559 zł) za wersję 8/256 GB.

