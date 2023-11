Masz takiego samsunga? Czas kupić nowy smartfon

Samsung dba o bezpieczeństwo danych użytkowników swoich smartfonów poprzez regularne udostępnianie im aktualizacji zabezpieczeń. Tego typu wsparcie nie trwa jednak bez końca, a dla tych modeli już się skończyło.

Do bezpiecznego korzystania ze smartfonów potrzebne są regularne aktualizacje ich oprogramowania, które łatają odkryte luki w zabezpieczeniach. Tego typu wsparcie kiedyś się jednak kończy, jak w przypadku wymienionych niżej produktów Samsunga.

Koreański producent każdego roku przestaje wspierać niektóre modele smartfonów Galaxy, odcinając je od poprawek bezpieczeństwa. To naraża użytkowników tych urządzeń na różnego rodzaju zagrożenia, takie na przykład jak złośliwe oprogramowanie na Androida. By temu zapobiec, warto wymienić posiadany telefon na nowszy. Można też trochę poczekać, ponieważ już 17 stycznia 2024 roku odbędzie się oficjalna premiera smartfonów z serii Galaxy S24.

Samsung Galaxy Fold bez wsparcia

W 2019 roku Samsung wprowadził na rynek swój pierwszy składany smartfon, model Galaxy Fold. Urządzenie to na początku miało wiele wad wieku dziecięcego i trafiło ostatecznie do sprzedaży z bardzo dużym opóźnieniem. Teraz ten "składak" stracił wsparcie ze strony producenta i nie powinien już dostać kolejnych aktualizacji.

Prawa do otrzymywania update'ów zabezpieczeń nie mają również modele z serii:

Wszystkie wymienione wyżej produkty Samsunga debiutowały w 2019 roku czyli 4 lata temu. Koniec wsparcia nie oznacza, że nagle te telefony staną się bezużyteczne. Z czasem jednak korzystanie z nich będzie coraz mniej bezpieczne.

Po co mi aktualizacje zabezpieczeń Androida?

Aktualizacje zabezpieczeń Androida chronią smartfon przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, naruszeniami bezpieczeństwa i atakami hakerskimi. Są one ważne dla zagwarantowania poufności oraz integralności danych użytkownika. Aktualizacje zabezpieczeń są wydawane co miesiąc i są dystrybuowane przez producentów smartfonów z systemem Android, którzy mogą wprowadzać do nich własne poprawki i ulepszenia, tak jak robi to Samsung w przypadku nakładki One UI.

Każdy producent urządzeń z Androidem ma własną politykę wsparcia, która określa czas trwania i częstotliwość aktualizacji zabezpieczeń. W przypadku wymienionych w tej wiadomości produktów Samsunga, czas ten został ustalony na 4 lata.

