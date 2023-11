Debiutuje Infinix Smart 8. To nowy smartfon w niskiej cenie

Infinix wprowadza do sprzedaży nowy budżetowy smartfon, model Smart 8. Urządzenie ma ciekawy wygląd, ekran 90 Hz oraz baterię 5000 mAh.

Infinix Smart 8 to najnowszy budżetowiec marki, wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1612 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz i świecący z jasnością do 500 nitów. Ekran ma w górnej części wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0, lampa LED). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 13 Mpix (f/1.8, pierścieniowa lampa LED) i towarzyszy mu dodatkowy aparat AI.

Za płynne działanie urządzenia odpowiada układ Unisoc T606 z ośmiordzeniowym procesorem 1,6 GHz. SoC współpracuje z 4 GB RAM-u i 128 GB pamieci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Infinix Smart 8 pozwala na korzystanie z sieci LTE (dual 4G VoLTE), oferuje również łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 5. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej (GPS/GLONASS/Beidou), złącza USB-C i Jack 3,5 mm, radio FM oraz tylny czytnik linii papilarnych.

Nowy smartfon marki Infinix jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą do 10 W. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to system Android 13 z interfejsem XOS 13.

Dostępność i cena

Infinix Smart 8 jest już dostępny do kupienia w Nigerii, gdzie można wybierać spośród czterech wersji kolorystycznych: Timber Black (czarnej), Galaxy White (białej), Shiny Gold (złotej) i Crystal Green (zielonej). Cena smartfonu wynosi 82000 NGN, czyli równowartość 424 zł.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix