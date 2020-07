Redmi 8 dostaje Androida 10

W Chinach rozprowadzana właśnie jest aktualizacja do Androida 10 kolejnego urządzenia chińskiej marki Redmi, która należy do Xiaomi. Jest nim Redmi 8.

Redmi 8 zadebiutował w październiku 2019 z Androidem 9 Pie na pokładzie. Tej wersji Androida towarzyszyła nakładka MIUI 10, która potem przeszła uaktualnienie do MIUI 11. Niestety, smartfon nie dostał jeszcze Androida 10. Teraz to jednak się zmieni, bowiem na terenie Chin już rozprowadzana jest najnowsza wersja systemu operacyjnego. Oznacza to, że chociaż reszta świata musi jeszcze poczekać, to z całą pewnością i klienci spoza Chin otrzymają Androida 10. Niestety, nie pójdzie za tym aktualizacja MIUI. Tutaj dalej będzie wersja jedenasta.

Przypomnijmy: sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 439. Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,22 cala oraz podwójny aparat główny 12 Mpix + 2 Mpix. Pojedynczy przedni ma z kolei sensor 8 Mpix. W Redmi 8 wspierany on jest przez 3 lub 4 GB pamięci RAM oraz 32 lub 64 GB pamięci wbudowanej. Przy użyciu karty pamięci można jednak skorzystać z dodatkowych 512 GB. Urządzenie ma akumulator o pojemności 5000 mAh i ładowarkę 18 W. Telefon pokazał się w trzech kolorach - niebieskim, czarnym oraz czerwonym.

Zobacz Helio G25 i Helio G35 – dwa nowe procesory MediaTeka z budżetowych Redmi

Zobacz Xiaomi prezentuje Redmi 9A i Redmi 9C – najtańsze smartfony z serii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: adimorahblog