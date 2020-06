Xiaomi prezentuje Redmi 9A i Redmi 9C – najtańsze smartfony z serii

Smartfony Redmi 9A i Redmi 9C pojawiały się w zapowiedziach na początku czerwca, równolegle z dostępnym już w sprzedaży Redmi 9, jednak dopiero teraz producent dokonał ich oficjalnej prezentacji. Urządzenia mają zbliżone specyfikacje i wygląd, obydwa też kuszą niewiarygodnie niskimi cenami.

Na pierwszy rzut oka, zwłaszcza z przodu, nowe modele Redmi bardzo przypominają główny model z serii – Redmi 9 – mają podobne, zaokrąglone obudowy oraz ekrany IPS o przekątnej 6,53 cala o proporcjach 20:9 i kropelkowym wycięciu na aparat, jednak dalej pojawiają się już różnice. Wyświetlacze w Redmi 9A i Redmi 9C mają rozdzielczość HD+ (720 x 1600).

Zobacz: Redmi 9 do kupienia w Polsce już za 650 zł

Nowe telefony Redmi różnią się też wnętrzem. Model 9A ma ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G25 o taktowaniu do 2 GHz, natomiast Redmi 9C wyposażony jest w nieco bardziej wydajną jednostkę Helio G35 z ośmioma rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu do 2,3 GHz. Pracę układów wspiera skromne 2 GB pamięci RAM LPDDR4X, natomiast pamięć wewnętrzna to 32 GB eMMC 5.1. Spodziewana jest też wersja z pamięcią 3 GB. Miejsce na dodatkowe dane zapewnią karty pamięci microSD.

Funkcje komunikacyjne zapewnia Dual SIM, 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 5.0, a lokalizację GPS. W specyfikacji znalazł się też port USB C, emiter IR oraz wyjście audio jack 3,5 mm. Najwyraźniej zabrakło jednak NFC, nie ma też czytnika linii papilarnych.

Zobacz: Xiaomi Redmi 9 oficjalnie zadebiutował w Europie. Budżetowiec z dużą baterią

Zobacz: Redmi 9, 9A i 9C nadciągają. Trzy, nie – cztery modele!

Smartfony różnią się też układem aparatów. Redmi 9A ma pojedynczy aparat 13 Mpix z doświetleniem LED oraz przedni aparat 5 Mpix. Redmi 9C wyposażony jest już nieco bogaciej – na kuchenkowym module znajdują się trzy aparaty z głównym 13 Mpix, szerokokątnym 5 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix oraz z doświetleniem LED. Aparat do selfie ma również 5 Mpix.

Zobacz: Redmi szykuje gamingowy smartfon z najszybszym układem MediaTeka: Dimensity 1000+

Atutem nowych Redmi 9A i 9C może okazać się pojemny akumulator 5000 mAh.

Smartfony ogłoszone zostały przez oddział Xiaomi w Malezji i tam też nowe modele Redmi trafią do sprzedaży w pierwszej kolejności. Ceny? Bardzo atrakcyjne – Redmi 9A oznacza wydatek o równowartości 330 zł, natomiast nabywcy Redmi 9C muszą przygotować kwotę w przeliczeniu 397 zł. Nie wiadomo jeszcze, jakie producent ma plany dotyczące globalnej sprzedaży.

Zobacz: Xiaomi Redmi 8 - większość z Was nie potrzebuje innego smartfonu

Zobacz: Test Redmi 8A - tani telefon Xiaomi z wydajną baterią

Zobacz: Redmi Note 8T – test totalnego smartfonu z NFC. Cztery aparaty dla każdego