Test Redmi 8A - tani telefon Xiaomi z wydajną baterią

Redmi 8A to zaprezentowany jesienią 2019 roku budżetowiec należącej do Xiaomi marki, który trafił do moich testów. Urządzenie ma atrakcyjny wygląd, natomiast wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. Co jeszcze oferuje to niedrogie urządzenie? Tego dowiecie się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.