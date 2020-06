Helio G25 i Helio G35 – dwa nowe procesory MediaTeka z budżetowych Redmi

Wraz z dzisiejszą premierą nowych, bardzo tanich smartfonów Redmi 9A i Redmi 9C, MediaTek ujawnił nowe układy SoC z gamingowej serii G – czyli Helio G25 i Helio G35. Są to tanie i mało wydajne jednostki, zaprojektowane z myślą o telefonach z najniższej półki.

Prezentując Helio G25 i Helio G35, MediaTek nie wprowadził nic rewolucyjnego – obydwie jednostki przypominają starsze układy z serii P, czyli z głównej linii SoC tajwańskiej firmy, tyle że teraz zostały zaliczone do serii G – gamingowej. Trudno takie zaszeregowanie traktować bardzo poważnie, jest to posunięcie głównie marketingowe, chociaż nie w 100%.

Nowe układy Helio G25 i Helio G35 wykonane są w litografii 12 nm FinFET. Obydwa składają się z ośmiu rdzeni Cortex-A53, przy czym G25 zapewnia maksymalne taktowanie 2 GHz, natomiast G35 – 2,3 GHz. W obydwu znalazł się ten sam GPU IMG PowerVR GE8320, o taktowaniu – odpowiednio 650 MHz i 680 MHz.

Helio G25 zapewnia współpracę z ekranami o maksymalnej rozdzielczości HD+ (720 x 1600), o proporcjach 20:9 i odświeżaniu 60 Hz. Może być montowany razem z pamięcią RAM LPDDR4x 1600MHz o wielkości do 6 GB oraz pamięcią wewnętrzną w standardzie eMMC 5.1.

Prostszy z dwóch nowych układów obsłuży ponadto aparaty z matrycami do 21 Mpix lub w podwójnym układzie – kombinację 13 Mpix + 8 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p 30 kl./s. Pracę aparatu wspierają algorytmy sztucznej inteligencji, elektroniczna stabilizacja obrazu EIS, a do tego różne tryby z bokeh włącznie.

Funkcje komunikacyjne zapewniają: modem 4G do 300 Mbps z VoLTE i ViLTE, dwuzakresowe Wi-Fi ac z VoWi-Fi oraz Bluetooth 5.0, lokalizację umożliwia moduł łączący systemy GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Jest też radio FM. NFC za to brak.

Helio G35 ma niemal takie same możliwości i tylko w niektórych aspektach oferuje nieco więcej. Przystosowany jest więc do ekranów Full HD+ (1080 x 2400). Obsłuży też matryce o większej rozdzielczości – 25 Mpix lub 13 Mpix + 13 Mpix.

Układy nie wyróżniają się specjalnie osiągami. Co więc zadecydowało o tym, że MediaTek zaliczył nowe jednostki do linii gamingowej? Funkcje dla graczy zapewniać ma rozwiązanie o nazwie HyperEngine Game, które w inteligentny sposób zarządza wszystkimi zasobami urządzenia w trakcie rozgrywki. Odpowiednio do sytuacji dobierane są parametry pracy CPU, GPU, pamięci, modemu LTE i łącza Wi-Fi, a wszystko to z uwzględnieniem obciążenia baterii.

Helio G25 trafił do dziś zaprezentowanego Redmi 9A, a także dla innej nowości – Realme C11. Natomiast Helio G35 napędza Redmi 9C.

