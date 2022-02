Redmi 10 2022, czyli Xiaomi próbuje sprzedać drugi raz to samo

Xiaomi zaprezentował model Redmi 10 2022. Niestety to definicja odgrzewanego kotleta. W najgorszym stylu.

Wydawanie prawie tego samego telefonu pod kilkoma różnymi nazwami to standard. Niektórzy producenci doprowadzili tę sztukę do autentycznego mistrzostwa. Tym razem taki właśnie telefon wydał chiński Xiaomi, a konkretnie należący do niego Redmi.

Redmi 10 2022, to w teorii odświeżona wersja zeszłorocznego Redmi 10. W jakim stopniu jest ona odświeżona? Cóż... nie zmieniło się prawie nic.

Redmi 10 2022 - nowy stary telefon

Użytkownicy otrzymają wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i z odświeżaniem 90 Hz. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio G88. Do wyboru będą dwie wersje różniące się pamięcią. Pierwsza będzie miała 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a druga 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to sensory 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, a przedni to 8 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Wszystko działa pod kontrolą Androida 11.

To pod względem sprzętowym dokładnie to samo co rok temu.

Na czym w takim razie polegają różnice? Nie zobaczymy już wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a miejsce normalnego dual SIM i osobnego miejsca na kartę pamięci zastąpił hybrydowy dual SIM.

Zobacz: Xiaomi: tak wygląda nowy flagowiec Redmi ze Snapdragonem 8 Gen 1

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 zmierza do Polski. Będzie zabójcą budżetowców?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi redmi

Źródło tekstu: xiaomi, wł