Realme zapowiada magnetyczne ładowanie bezprzewodowe MagDart

Realme oficjalnie ujawniło na Twitterze, że szykuje nowy smartfon o nazwie Realme Flash. Producent chwali się, że będzie to pierwszy w świecie Androida smartfon z magnetycznym ładowaniem bezprzewodowym.

In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.

It's the world's first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!

RT if you can't wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw