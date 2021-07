Wzmocniona Nokia XR20 i klasyczna Nokia 6310 debiutują

Finowie z HMD Global postanowili wprowadzić na rynek swoje kolejne telefony. Do Polski trafią dwa - smartfon Nokia XR20 oraz klasyczna Nokia 6310.

HMD Global już wcześniej zapowiadał wzmocniony telefon Nokia XR20. Teraz nowy smartfon oficjalnie zadebiutował. Urządzenie na pewno trafi do Polski. Czym się będzie charakteryzowało? Finowie zachwalają, że będzie ono odporne na kurz, brud, piasek i wodę. Wszystko to dzięki spełnianiom standardów IP68. Telefon ma też przetrwać upadki ze 180 centymetrów i działać od -20 do 55 stopni Celsjusza. Będzie go też można obsługiwać w rękawiczkach i z mokrymi palcami. Wyświetlacz LCD ma przekątną 6,67 cala.

Smartfon otrzymał układ Qualcomm Snapdragon 480. Aparat główny jest podwójny i ma dwa sensory 48 Mpix + 13 Mpix (szeroki kąt). Towarzyszy mu przedni sensor 8 Mpix. Akumulator ma pojemność 4630 mAh. Urządzenie trafi do Polski w kolorze niebieskim i szarym. Użytkownicy w Polsce będą korzystać z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Można jednak użyć karty pamięci do 512 GB. To wszystko w cenie 2399 złotych. Do sprzedaży dojdzie pod koniec sierpnia.

Do Polski na początku sierpnia trafi z kolei klasyczna Nokia 6310. Co otrzymają klienci w cenie 259 złotych? Układem nowego telefonu jest Unisoc 6531F, natomiast wyświetlacz ma przekątną 2,8 cala. Aparat główny ma 0,3 Mpix. Użytkownik otrzyma 8 MB RAM oraz 16 MB pamięci wbudowanej. Będzie jednak można użyć karty pamięci aż do 32 GB. Akumulator jest wymienny i ma pojemność 1150 mAh. Urządzenie ma dwa miejsca na karty SIM.

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: hmd global