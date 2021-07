Nokia G50 5G pojawia w brytyjskich sklepach

HMD Global szykuje nowy smartfon z łącznością 5G. Urządzenie już teraz pojawia się w sklepach na terenie Wielkiej Brytanii.

HMD Global zaprezentował swego czasu serię X składającą się w większości ze średniopółkowców oraz serię G, która grupuje bardziej budżetowe urządzenia. W tej drugiej rodzinie do tej pory znajdowały się telefony z łącznością 4G. Nie wygląda jednak na to, by był to wcześniej założony plan HMD Global. Teraz w Wielkiej Brytanii pojawia się bowiem Nokia G50 5G. Nowe urządzenie pojawiło się w cenie 217,52 funta w LambdaTeku i w cenie 207,56 funta w MoreComputers. Model nie jest jeszcze do kupienia. Nie wiadomo co prawda, jaki konkretnie układ miałby przynieść łączność 5G, jednak kandydaci są tylko dwaj. Będzie to albo Qualcomm Snapdragon 480, albo jeden z przedstawicieli serii MediaTek Dimensity. Na przykład 800U.

Nie jest to jednak jedyny telefon, który szykuje HMD Global. Już 27 lipca pojawi się wzmocniona Nokia XR20. Finowie szykują też Nokie X50 ze Snapdragonem 775 i aparatem głównym 108 Mpix. Nie wiemy kiedy pojawią się nowi przedstawiciele serii G i X, jednak 11 listopada HMD Global pokaże swojego flagowca. Niewykluczone, że pojawi się on w towarzystwie tańszych smartfonów. Finowie już mają na koncie podobne grupowe premiery.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: nokiamob, wł