Nokia zapowiada wzmocniony smartfon, będzie miał 5G

Po Motoroli, która w tym roku przypomniała swoją serię Defy, podobny wzmocniony smartfon zapowiada Nokia. Producent ujawnił datę premiery, skrywa szczegóły, ale w sieci pojawiło się sporo informacji na temat tego urządzenia.

Na rynku wzmocnionych telefonów, poza rozpoznawalnym Catem, dominują chińskie, niezbyt popularne marki jak Ulefone czy Blackview. Ich smartfony mają jednak rosnące grono nabywców, czego nie mogli zignorować więksi gracze, o ugruntowanych markach.

Niedawno mieliśmy premierę Motoroli Defy (2021), teraz coś podobnego szykuje Nokia. Producent bardzo oszczędnie zapowiedział nowy smartfon na Twitterze, gdzie pokazał zdjęcie najprawdopodobniej Nokii X10 lub X20 w pokrowcu, które dodatkowo opatrzył zapowiedzią:

Mając nasz najnowszy telefon Nokia, już nigdy nie będziesz potrzebował etui.

Do tego producent zapowiedziała datę premiery – 27 lipca 2021 r. To jedyne dane, jakie firma przedstawiła oficjalnie, jednak ślady telefonu zostały już odnalezione wcześniej, między innymi w wynikach testów Geekbench.

Z przecieków wynika, że wzmocniona telefony Nokii wejdzie na rynek jako Nokia XR20. To właśnie ten telefon pojawił się w benchmarku, z czego wynika, że urządzenie otrzyma chipset Snapdragon 480 z wbudowanym modemem 5G oraz 4 GB pamięci RAM. Jest to układ, który znalazł się w modelach Nokia X10 oraz X20. Nie będzie to jednak jeden z tych modeli dokładnie przeniesiony w pancerną obudowę. Z przecieków wynika na przykład, że wyspa aparatu nie będzie okrągła (tzw. „oreo”), będzie miała zupełnie inny kształt, ale zostanie wykorzystana optyka Zeiss.

Z przecieków wynika także, że wzmocniona Nokia XR20 wyposażona będzie w główny aparat 48 Mpix i towarzyszący mu 13 Mpix, aparat selfie 8 Mpix, ekran 6,67 cala Full HD+ i akumulator 4630 mAh.

Na zdjęciu otwierającym znajduje się Nokia 800 Tough z 2019 roku, czyli inne podejście Nokii do wzmocnionych telefonów – klasyczny model z alfanumeryczną klawiaturą i systemem KaiOS.

