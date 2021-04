Nokia prezentuje aż sześć nowych smartfonów

Nokia wraca z mocnym uderzeniem. Firma HMD Global zaprezentowała aż sześć nowych smartfonów, które zasilą szeregi fińskiej marki.

Już wkrótce do sprzedaży trafi aż sześć nowych smartfonów marki Nokia. Będą one należały do trzech różnych serii, celujących w trzy różne segmenty. Najwyższa będzie seria X, celująca w segment średni. Nieco niżej uplasują się modele z serii G oraz C.

Nokia X20 i X10 - średnia półka z trzyletnim wsparciem

Modele Nokia X10 oraz X20 zostały wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon 480 5G, wyświetlacze Full HD+ o przekątnej 6,67" oraz akumulatory o pojemności 4470 mAh.Dużo podobieństw, ale różnic także można się doszukać.

Przede można je odnaleźć w przypadku konfiguracji aparatów. Nokia X20 wyposażona została w główny moduł o rozdzielczości 64 MP, ultraszeroki 5 MP oraz dwa aparaty o rozdzielczości 2 MP: makro oraz tele. Z przodu znalazło się natomiast miejsce dla aparatu o rozdzielczości 32 MP. Wszystkie korzystają z optyki sygnowanej przez Zeissa oraz mogą się pochwalić ciekawą funkcją Dual Sight. Pozwala ona na równoczesne fotografowanie i nagrywanie wideo z pomocą dwóch różnych aparatów. Nokia X10 prezentuje się na tym tle nieco bardziej ubogo, gdyż główny moduł korzysta z sensora o rozdzielczości "jedynie" 48 MP, a przednia kamerka ma 8 MP.

Nokię X20 znajdziemy w sklepach w dwóch konfiguracjach pamięci: 6/128 GB i 8/128 GB. Ich ceny będą się zaczynały od 1799 zł. Nokia X10 będzie natomiast dostępna w wariantach 4/64 GB, 4/128 GB i 6/128 GB, a jej ceny będą się zaczynały od 1499 zł. Co warto podkreślić, producent w tej cenie obiecuje całe trzy lata aktualizacji systemu.

Nokia G20 i G10 - proste smartfony dla mniej wymagających

Nokia G20 i G10 celują w nieco niższy segment niż ich krewni z serii X. W obrębie samej serii G wyżej pozycjonowany jest natomiast ten pierwszy model. Na pokładzie znalazł się procesor MediaTek Helio G35 sparowany z 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Nieco lepiej prezentuje się również tutejsza konfiguracja aparatów, która przypomina model X10: główny moduł ma 48 MP, do tego dostajemy ultraszeroki 5 MP, makro 2 MP i sensor głębi 2 MP. Przedni aparat ma natomiast 8 MP.

Nokia G10 ma nieco uboższe wyposażenie. Procesor to słabszy MediaTek Gelio G25, do tego dostajemy 3 lub 4 GB RAM i 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej. Aparat to natomiast potrójna jednostka z głównym modułem 13 MP, makro 2 MP i sensorem głębi 2 MP. Przedni aparat ma 8 MP.

Poza wspomnianymi różnicami specyfikacja obydwu urządzeń jest praktycznie identyczna. Dostajemy więc wyświetlacze HD+ o przekątnej 6,5", akumulatory o pojemności 5050 mAh oraz Androida 11 z obietnicą trzech lat wsparcia. Urządzenia mają na polski rynku kosztować 769 i 629 zł odpowiednio za Nokię G20 i G10.

Nokia C20 i C10 - Android Go dla każdego

Najtańszymi spośród nowych Nokii mają być modele serii C. Nokia C20 i C10 należą do programu Android Go i mają sprawić, że nowoczesna technologia będzie dostępna dla każdego.

Nokia C20 została wyposażona w procesor Unisoc SC9863a, natomiast tańsza Nokia C10 w Unisoc SC7331e. Oprócz tego na pokładzie obydwu smartfonów znajdziemy 1 lub 2 GB RAM i 16 lub 32 GB pamięci wewnętrznej, akumulatory 3000 mAh i wyświetlacze o przekątnej 6,52" i rozdzielczości HD+.

W przeciwieństwie do pozostałych dwóch serii, tutaj konfiguracja aparatów pozostaje ta sama niezależnie od modelu. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy po jednym aparacie 5 MP.

Co ciekawe, tylko Nokia C20 będzie dostępna w Polsce. Urządzenie kupimy już w maju w cenie 449 zł.

