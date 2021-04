Nokia C20 pojawi się już jutro

Już jutro fiński HMD Global oficjalnie pokaże telefon Nokia C20. Będzie to bardzo budżetowa propozycja z Androidem Go.

Już jutro zobaczymy nowe smartfony fińskiego HMD Global, który ma prawo do używania marki Nokia. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami spodziewaliśmy się takich urządzeń jak Nokia X10, Nokia X20 oraz Nokia G10. Jednym z telefonów, które jutro zobaczą światło dzienne będzie jednak model Nokia C20. Będzie to bardzo budżetowy model z Androidem Go. HMD Global jest zresztą jednym z niewielu producentów, którzy dalej ufają w ten projekt Google'a. Nowy telefon ma mieć 1 GB RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Smartfon ma kosztować około 90 euro. Telefon ma napędzać układ chińskiego producenta Unisoc.

Bardziej konkretne informacje poznamy dopiero jutro podczas premiery. Teraz nadchodzące urządzenie przeszło niezbędną certyfikację Bluetooth. Smartfon przeszedł ją pod czterema różnymi numerami kodowymi, co sugeruje kilka różnych regionów, gdzie nowy telefon będzie dostępny w sprzedaży. Nowy telefon mimo swojej ceny na pewno dostanie minimum dwie duże aktualizacje Androida. To żelazna zasada HMD Global.

Źródło tekstu: nokiapoweruser