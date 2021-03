Nokia 3.2 dostaje Androida 11

Kolejny telefon fińskiego HMD Global otrzymuje Androida 11. Tym razem przyszła kolej na budżetową Nokię 3.2.

Jeszcze niedawno fiński HMD Global był prymusem w kwestii aktualizacji smartfonów. Uaktualnienia pojawiały się zarówno najszybciej, jak i dotyczyły największej liczby urządzeń. Wsparcie dla budżetowca Nokii trwa tyle, co dla flagowca konkurencji. Teraz w pierwszym przypadku Finów wyprzedzili Japończycy z Sony. W pozostałych kwestiach dalej na czele jest jednak firma z Finlandii. Teraz nadszedł czas na model Nokia 3.2. To budżetowiec z lutego 2019, który pojawił się mając Androida 9 Pie. W kwietniu 2020 smartfon otrzymał aktualizację do Androida 10.

Teraz natomiast użytkownicy telefonu będą mogli cieszyć się najnowszym Androidem 11. Niestety dla nas, HMD Global jak zwykle rozprowadza uaktualnienie w turach. Jak zwykle Polska nie załapała się do bycia w pierwszej grupie państw otrzymujących aktualizację (choć w tym gronie jest sąsiadująca z nami Ukraina). Użytkownicy z pierwszych wyselekcjonowanych krajów otrzymają aktualizację do 28 marca. Potem przyjdzie czas na resztę. Aktualizacja waży 1,43 GB.

