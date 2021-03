Nokia X20 pojawia się w Geekbench

O tym, że na początku kwietnia pojawią się nowe smartfon marki Nokia słyszeliśmy już wcześniej. Teraz dowiadujemy się, że Nokai X20 przeszła test Geekbench.

Finowie z HMD Global już ósmego kwietnia zaprezentują swoje nowe telefony. Na pewno pojawią się dwa - X10 oraz X20. Wszystko jednak wskazuje na to, że tego dnia światło dzienne ujrzy jeszcze jeden model. Będzie to Nokia G10. Teraz jednak głównym bohaterem będzie Nokia X20. Seria ta przede wszystkim przeznaczona jest na rynek chiński, chociaż nie będzie to pierwszy smartfon z tej rodziny, który pojawi się i w naszych stronach świata. Nokia X20 pojawiła się właśnie w bazie benchmarków Geekbench, gdzie przeszła ona test 5.3.2. Model uzyskał tam 507 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1661 punktów w teście wielu rdzeni.

Urządzenie będzie mieć 6 GB RAM oraz układ SM4350. Oznacza to, że Nokia X20 będzie miała łączność 5G, ten kod oznacza bowiem SNapdragona 480 5G. To właśnie najnowszy standard łączności wpłynie na jego cenę. Wyniesie ona bowiem około 350 euro, co jest dość wygórowaną ceną za układ o tej mocy. Dużo zmienia jednak sama obecność sieci 5G. Więcej informacji na temat tego smartfonu powinno się pojawić niedługo.

Źródło tekstu: gsmarena, wł