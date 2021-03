Nokia też chce swój model G10

Nokia pozazdrościła Motoroli i zamierza wprowadzić własny smartfon o numerze G10. Tym samym Finowie włączą do swojej oferty kolejną już literkę alfabetu.

Dokładnie dzisiaj pisaliśmy o debiucie nowego telefonu Motoroli z serii G10. Tym razem była to Motorola Moto G10 Power. Należący do Lenovo producent sprzętu niedługo jednak będzie się mylić z fińskim HMD Global i jego Nokią. Okazuje się, że europejska firma też chce mieć swój model G10. Takie informacje docierają do nas z Rosji, a tamtejsi sprzedawcy byli do tej pory najbardziej wiarygodnym źródłem wszelkich doniesień na temat nowych smartfonów Nokii. To zresztą bardzo ważny kraj dla HMD Global - producent często na miejsce debiutów nowych urządzeń wybiera właśnie Rosję.

O ile główne smartfony Finów mają bardzo prostą numerację według kolejnych cyfr, tak w 2018 HMD Global wprowadził na rynek serię X. Przede wszystkim była ona przeznaczona dla klientów chińskich. Rok później pojawiła się seria Nokia C, która została wysłana do walki o najtańszy segment rynku. Tym razem jak widać przyszła kolej na literę G. Nadchodząca Nokia G10 ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,38 cala, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

