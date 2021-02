Nokia 1.4 - debiutuje niedrogi smartfon z Android Go

Nokia 1.4 to nowy smartfon od HMD Global, pracujący pod kontrolą Androida Go.

Nokia 1.4 to najnowszy reprezentant segmentu budżetowego od HMD Global. Mamy tu do czynienia ze smartfonem wyposażonym w wyświetlacz 6,51" o rozdzielczości HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 215 i w, w zależności od rynku, 1, 2 lub 3 GB RAM. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy akumulator o pojemności 4000 mAh i podwójny aparat, łączący główną jednostkę o rozdzielczości 13 MP z modułem makro 5 MP. Co warto podkreślić - urządzenie wyposażono również w skaner linii papilarnych, co w tym segmencie wcale nie jest takie oczywiste.

Nowy smartfon legendarnej marki pracuje pod kontrolą Androida 10, jednak w okrojonej wersji Go Edition, dedykowanej urządzeniom o słabszej specyfikacji. Producent już zapowiedział aktualizację do Androida 11.

Jak łatwo się domyślić, Nokia 1.4 to smartfon, który kusić będzie przede wszystkim ceną. Ta wynosić ma 99 euro, czyli ok. 450 zł.

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: HMD Global