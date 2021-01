Pojawia się cena modelu Nokia 1.4

W Wielkiej Brytanii pojawiła się właśnie cena modelu Nokia 1.4. To kolejny przedstawiciel najtańszej linii smartfonów fińskiej firmy.

HMD Global jest jednym z największych graczy na rynku klasycznych telefonów, niestety nie idzie mu tak świetnie w segmencie smartfonów. Tutaj Finowie samotnie bronią jednak honoru Europy. Niedługo zobaczymy kolejne urządzenie marki Nokia. Tym razem będzie to budżetowa Nokia 1.4. Nowy model będzie miał 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. To niewiele, ale właśnie taka jest specyfika Androida Go, którego zwykle widujemy w budżetowych smartfonach z Finlandii. Telefon będzie miał też czterodzeniowy układ taktowany zegarem 1,3 GHz. Akumulator będzie miał pojemność 4000 mAh. W przypadku aparatu głównego możemy się spodziewać dwóch sensorów: 8 Mpix i 2 Mpix. Z przodu będzie pojedynczy aparat 5 Mpix.

Teraz pojawiła się brytyjska cena smartfonu. W sklepie Egenisys będą to 83 funty. To około 94 euro, co zgadza się z poprzednimi przeciekami, które mówiły o cenie poniżej 100 euro. Telefon zgodnie z tradycją powinien pojawić się też w Polsce. Smartfon na pewno będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i szarej.

Źródło tekstu: gizmochina