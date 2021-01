Nokia 1.4 wprowadzi czytnik linii papilarnych na najniższą półkę

HMD Global szykuje kolejny supertani telefon marki Nokia. Nokia 1.4 ma kosztować mniej niż 100 euro (450 zł). Poznaliśmy jej specyfikację.

Biometria na najniższej półce

Nokia 1.4 zaoferuje jednak coś ciekawego. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że będzie to pierwsza Nokia z najtańszej serii 1, która otrzyma czytnik linii papilarnych. Nie mamy jeszcze dostępu do renderów ani zdjęć, więc nie wiemy, czy będzie z tyłu obudowy, czy na włączniku.

Poza tym wiemy, że Nokia 1.4 będzie spora. Dostanie ekran LCD o przekątnej 6,51 cala i rozdzielczości HD+. Jej wymiary to 166,42 × 76,72 × 8,70 mm, będzie dostępna w szarej lub niebieskiej obudowie. Będzie oczywiście miejsce na dwie karty SIM, z czego jedna obsłuży LTE, a druga jedynie 2G. Wi-Fi będzie działać tylko na częstotliwości 2,4 GHz.

Sercem tego telefonu będzie prawdopodobnie SoC Qualcomm QM215. Wiemy, że ma to być procesor z 4 rdzeniami taktowanymi zegarem 1,3 GHz, a ten model pasuje do opisu. Do tego dostaniemy 1 GB RAM-u i 16 GB na dane i system. To niewiele, ale będzie można dołożyć kartę microSD zamiast karty SIM 2G – w Polsce ten standard i tak jest już wyłączany. Frontowy aparat dostanie matrycę 5 MPix, główny dostanie moduł 8 MPix + 2 MPix i lampę LED. Całość zasili akumulator 4000 mAh. Nie zabraknie jacka 3,5 mm, ale do ładowania musi wystarczyć microUSB 2.0.

Cena będzie typowa dla tej serii – poniżej 100 euro, a więc mniej niż 450 zł. Nokia 1.3 debiutowała w marcu 2020 roku, więc spodziewamy się premiery Nokii 1.4 w marcu 2021.

