Nokia 6.3/6.4 pojawia się w Geekbench

Nowy średniopółkowiec fińskiego HMD Global przeszedł testy w benchmarku Geekbench. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami będzie on nosić miano Nokii 6.3 lub Nokii 6.4.

Już niedługo zadebiutuje nowy średniopółkowiec fińskiego HMD Global. Producent lubi jednak zmieniać numerację, tak by pasowała do innych prezentowanych w danym roku, dlatego nie ma pewności czy będzie to Nokia 6.3 czy może Nokia 6.4 Większych wątpliwości nie ma na szczęście co do specyfikacji technicznej. Sercem telefonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 690. Przekątna ekranu sięgnie 6,45 cala. Poczwórny aparat główny będzie się składał z sensorów 24 Mpix, 12 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu pojawi się pojedynczy sensor 16 Mpix. Możemy też spodziewać się 6 GB RAM. Nie zabraknie jacka 3,5 mm oraz systemu operacyjnego Android 11.

Teraz z kolei urządzenie pojawiło się w bazie benchmarków Geekbench. W teście 5.2.5 uzyskało ono wynik 471 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1500 punktów w teście wielu rdzeni. Do premiery dojdzie jeszcze w tym kwartale. O ile oczywiście nie zobaczymy tu podobnej historii jak z Nokia 7.3 czy Nokią 9 i jej następczynią Nokią 9.3 HMD Global ma duże doświadczenie w spóźnianiu się. Nawet takim dwuletnim.

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: nashville chatter classes