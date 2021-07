Nokia 1.3 dostaje Androida 11

Długie wsparcie nawet dla najtańszych urządzeń jest znakiem rozpoznawczym HMD Global. Teraz Finowie aktualizują model Nokia 1.3 do Androida 11.

HMD Global wprowadzając na rynek smartfony marki Nokia zadbał o to, by zbudować obraz firmy dbającej nawet o najtańsze urządzenia. Wśród innych producentów takie modele nie dostają często żadnej aktualizacji Androida. Finowie dbają o długie wsparcie nawet tu. Niestety, ostatnio coś się pogorszyło w sprawie szybkości wsparcia - przykładowo w tym roku Sony zaktualizował 5 telefonów zanim HMD Global wydał choćby jedną aktualizację. Na szczęście nic nie zmienia się w kwestii długości wsparcia. Teraz mamy na to kolejny dowód.

Teraz Androida 11 dostaje Nokia 1.3. W pierwszej kolejności uaktualnienie poszło do użytkowników znajdujacych się w Australii. W następnej fali aktualizacji będą jednak urządzenia z całej reszty świata. Urządzenie zadebiutowało w marcu 2020 z układem Qualcomm Snapdragon 215, wyświetlaczem 5,71 cala, 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 3000 mAh. Aparat główny ma 8 Mpix, natomiast sensor przedni ma 5 Mpix. Smartfon trafił wtedy do Polski w cenie 399 złotych.

Zobacz: Nokia G50 5G pojawia w brytyjskich sklepach

Zobacz: Nowy flagowiec marki Nokia w listopadzie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: Nokia Camp