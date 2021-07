Nowy flagowiec marki Nokia w listopadzie

HMD Global ostatnio wyhamował, ale Finowie nie zamierzają pozostawać w tym letargu. Już w listopadzie pojawi się nowy smartfon marki Nokia.

Powrót Nokii na rynek smartfonów odbył się z przytupem, a marka bardzo szybko zagościła w Europie w gronie pięciu największych producentów. Początkowy entuzjazm jednak opadł, a teraz smartfony Nokia nie są w czołówce dosłownie nigdzie. Ich sprzedaż też nie przedstawia się szczególnie zadowalająco. Jednym z powodów może być to, co dzieje się z flagowcami Nokii. Pierwsza Nokia 9 PureView była opóźniają przez dwa lata, a kiedy w końcu zadebiutowała, to wcale nie przekonała do siebie klientów.

Miała ona jednak sekcję fotograficzną zaprojektowaną w całości przez Finów. Teraz HMD Global planuje zaprezentować swojego kolejnego flagowca/ On też będzie miał sekcję fotograficzną autorstwa mobilnej Nokii. Debiut będzie miał miejsce 11 listopada w Chinach. Dla Europejczyków to koniec I Wojny Światowej jednak w Chinach to po prostu dzień singla. Wtedy też mają miejsce największe wyprzedaże. Urządzenie będzie częścią serii X. To jest teraz popisowa rodzina smartfonów Nokia. Poprzednio nowy flagowiec miał być Nokią 9.1, 9.2, aż w końcu 9.3. Teraz HMD Global zrezygnował jednak z tej numeracji.

