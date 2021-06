Nokia 105 4G i Nokia 110 4G - debiutują nowe klasyczne telefony

HMD Global zaprezentował dwa odświeżone telefony klasyczne. Są to modele Nokia 105 4G oraz Nokia 110 4G.

Najczęściej informujemy o nowych smartfonach HMD Global, jednak o wiele więcej sprzedaje on zwykłych telefonów. W ostatnim kwartale fiński producent sprzedał 11 milionów takich telefonów. Teraz do oferty dołączyły dwa kolejne modele. Lepiej jednak powiedzieć: odświeżone. Są to bowiem Nokia 105 4G i Nokia 1110 4G. Oba urządzenia są niemal bliźniacze. W obu przypadkach mamy wyświetlacze o przekątnej 1,8 cala, układy Unisoc T107 oraz wymienny akumulator o pojemności 1020 mAh. Otrzymamy również 128 MB RAM, a razem z kartą pamięci możemy uzyskać do 32 GB pamięci wbudowanej.

Różnice są dwie - Nokia 110 4G ma aparat oraz jacka 3,5 mm. Niestety, HMD Global nie pochwalił się sensorem aparatu. Możemy się spodziewać USB typu Micro, a także wersji dual SIM. Nie wiemy jeszcze kiedy nowe urządzenia trafią na rynek. Nie znamy też ceny, jednak możemy się zasugerować poprzednimi wersjami. Nokia 105 z 2019 kosztowała 15 dolarów, a Nokia 110 z 2019 kosztowała 20 dolarów. Podobnych cen powinniśmy się spodziewać również teraz.

Źródło zdjęć: hmd global

Źródło tekstu: nokiapoweruser, wł