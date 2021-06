Budżetowa Nokia C20 Plus z Androidem 11 Go i dużą baterią już oficjalnie

Niedroga Nokia C20 Plus to telefon, który nie zachwyca może specyfikacją, ale zwraca uwagę ciekawym wyglądem, dużą baterią oraz lekkim systemem Android 11 Go Edition. No i ceną! Smartfon doczekał się oficjalnej premiery.

Nokia C20 Plus ma obudowę w typowym dla tego producenta stylu, przypominającym dawne lumie. Zaokrąglony na krawędziach telefon dostępny jest w kolorze morskim Ocean Blue i grafitowym Graphite Black. Ma ekran IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1600) w proporcjach 20:9. Wycięcie w kształcie litery V kryje aparat do selfie 5 Mpix.

Zobacz: HMD Global sprzedał w ostatnim kwartale 2 miliony smartfonów Nokia

Sercem Nokii C20 Plus jest budżetowy układ Unisoc SC9863A z ośmioma rdzeniami o taktowaniu do 1,6 GHz oraz GPU IMG8322. Pracę chipsetu wspiera 3 GB pamięci RAM, a na aplikacje i dane użytkownik otrzyma 32 GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.1 (+256 GB dzięki karcie microSD). To nie będzie w ogóle działać? Będzie – zadba o to lekki Android 11 Go Edition, czyli odchudzona wersja systemu Google’a, która poradzi sobie z urządzeniami o najmniejszej wydajności.

Pozostałe parametry też klasyfikują ten telefon w segmencie low-end. Sekcję foto tworzą dwa aparaty – główny 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix, do tego w specyfikacji znajdziemy modem 4G z VoLTE, Dual SIM, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS i GLONASS, złącze micro USB, a także wyjście audio 3,5 mm. Nie ma czytnika linii papilarnych, ani NFC.

Akumulator nowej nokii ma pojemność 4950 mAh, co w połączeniu ze skromnymi podzespołami i lekkim systemem powinno zapewnić bardzo długi czas pracy.

Nokia C20 Plus zadebiutowała w Chinach, gdzie kosztuje 699 juanów, czyli 400 zł. Telefon na pewno pojawi się też w naszej części świata. Na premierze Nokia pokazała także utrzymane w podobnej kolorystyce słuchawki TWS BH-205 i głośnik Bluetooth SP-101.

