Nokia C20 Plus pojawia się w Geekbench

Już niedługo oficjalnie zadebiutuje smartfon Nokia C20 Plus. Teraz nadchodzące urządzenie pojawiło się w bazie benchmarków Geekbench.

Już ostatnio informowaliśmy, że Finowie z HMD Global pracują nad kolejnymi smartfonami. Będą to Nokia C20 Plus oraz Nokia C30. Oba modele będą bardzo budżetowe, jednak będą się wyróżniały naprawdę pojemnymi akumulatorami. Teraz model Nokia C20 Plus oficjalnie pojawił się w bazie benchmarków Geekbench, Nowy telefon w Geekbench 5.4.1 uzyskał 126 punktów w teście jednego rdzenia i 476 punktów w teście wielu rdzeni. To jedna nie jest koniec informacji, jakie uzyskaliśmy z Geekbench. Dowiedzieliśmy się na przykład, że wersja Plus będzie miała dokładnie ten sam układ co klasyczny model.

Będzie tam zatem chiński Unisoc SC9863A. Tym razem zobaczymy jednak więcej pamięci RAM. Nokia C20 Plus będzie bowiem miała 3 GB RAM. To o 1 GB więcej w porównaniu do tańszej siostry. Nowy telefon będzie również miał akumulator o pojemności 5000 mAh. Nadchodzący model C30 będzie miał jednak jeszcze więcej - 6000 mAh. Nokia C20 Plus. Nie znamy co prawda dokładnej daty premiery, jednak wizyta w Geekbench jest zwykle tuż przed certyfikacją. Nie powinno nas zatem dzielić od tego wydarzenia wiele czasu.

Zobacz: HMD Global sprzedał w ostatnim kwartale 2 miliony smartfonów Nokia

Zobacz: Nokia C20 Plus i Nokia C30 - budżetowce z dużymi bateriami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: mysmartprice, wł