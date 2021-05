Nokia C20 Plus i Nokia C30 - budżetowce z dużymi bateriami

Fiński HMD Global szykuje nowe telefony marki Nokia. Będą one bardzo tanie i jednocześnie będą miały bardzo pojemne akumulatory. To Nokia C20 Plus i Nokia C30

W świecie producentów smartfonów nie licząc amerykańskiego Apple'a, to w czołówce zobaczymy same firmy azjatyckie. Honoru Europy próbuje bronić HMD Global i jego wskrzeszona Nokia, jednak o wiele większe sukcesy HMD notuje na polu klasycznych telefonów. Nie znaczy to jednak, że Nokia nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Główną siłą długość wsparcia dla nawet budżetowych telefonów. Skoro mówimy o budżetowcach - HMD Global i Google współpracują przy Androidzie Go. To specjalna wersja Androida dla najsłabszych urządzeń.

Dzięki niej działają one o wiele płynniej. Już niedługo jednak budżetowy segment Finów będzie prezentował się jeszcze lepiej. Zadebiutują bowiem takie modele jak Nokia C20 Plus i Nokia C30. Pierwsza z nich będzie miała akumulator o pojemności 5000 MAh, czyli o wiele więcej niż 3000 mAh w wykonaniu Nokii C20. Ale jeszcze ciekawsza będzie Nokia C30, która będzie miała akumulator o pojemności 6000 mAh. Taki sam ma co prawda Nokia X50, ale to akurat telefon z bardzo wysokie półki. Seria C natomiast to telefony kosztujące około 100 euro.

