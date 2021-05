HMD Global sprzedał w ostatnim kwartale 2 miliony smartfonów Nokia

Kończy się już drugi miesiąc kolejnego kwartału, ale nie wszystkie firmy pokazały jeszcze pełne wyniki za poprzedni. Teraz wreszcie zrobił to fiński HMD Global - producent telefonów marki Nokia.

Finowie z HMD Global to o tyle wyjątkowy producent, że niemal samodzielnie broni honoru Europy w branży smartfonów. Ale to jednak nie smartfony są najważniejszym rynkiem dla firmy. O wiele więcej dla firmy z Espoo znaczą bowiem telefony klasyczne. Na koniec ostatniego kwartału HMD Global uplasował się na trzecim miejscu wśród największych producentów telefonów klasycznych i dopiero na osiemnastej pozycji wśród największych producentów smartfonów. Udało się bowiem sprzedać 11 milionów telefonów klasycznych oraz 2 miliony smartfonów. To co prawda spadek w stosunku do poprzedniego kwartału (12,7 mln i 2,8 mln), jednak nic w tym dziwnego.

Czwarty kwartał tradycyjnie jest miesiącem największej sprzedaży, a pierwszy - najmniejszej. W stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego udało się zanotować z kolei wzrost. Wtedy było to 8,6 mln i 1,7 mln. Wtedy jednak odpadł cały ważny dla HMD rynek chiński. Z wiadomych przyczyn. O ile obecny kwartał był zatem przyzwoity jak na HMD, to wiele brakuje do najlepszego roku 2018, kiedy to w każdy kwartale udało się pokonać barierę 4 milionów sprzedanych smartfonów. Wtedy rekordowo było nawet 4,8 mln.

Źródło tekstu: nokiamob, wł