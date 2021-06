Pojawia się tania Nokia C01 Plus

Ledwie wczoraj pisaliśmy, że Nokia 1 Plus otrzymała Androida 11. Okazuje się, że Finowie pokazali chwilę później swój nowy smartfon Nokia C01 Plus.

Producenci smartfonów skupiają się na bardzo różnych rynkach. Dla Xiaomi kluczowe są Indie i Europa, dla Samsunga - właściwie cały świat poza Chinami i Japonią jest jednym wielkim łowiskiem. Huawei to głównie Chiny, a Apple kraje takie jak USA, Wielka Brytania czy Australia. Amerykanie są też silni w Japonii. Lenovo i Motorola skupiają się natomiast na krajach Ameryki Łacińskiej. Honor i HMD Global szczególnie dobrze stoją za to w Finlandii i Rosji. Teraz Finowie z HMD Global zaprezentowali całkowicie nowy bardzo tani telefon. Doszło do tego właśnie w Rosji. Ciężko jednak mówić o wielkiej fecie z tego tytułu - smartfon po prostu trafił do sprzedaży.

Jest to Nokia C01 Plus, która debiutuje tuż po tym, jak Androida 11 otrzymała Nokia 1 Plus. Najnowszy model również jest częścią programu Android (11) Go. Nowe urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 5,45 cala oraz układ Unisoc SC9863A. Do kompletu klient otrzyma 1 GB RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Przy użyciu karty pamięci można jednak mieć 128 GB. Aparat główny ma 5 Mpix. To typowy telefon dla osób z najmniejszymi potrzebami. Trzeba za niego zapłacić 6490 rubli, czyli około 329 złotych.

Źródło zdjęć: hmd global

Źródło tekstu: phonearena, hmd global