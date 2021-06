Nokia C30 pojawia się w sklepie w Rosji

Niedługo kolejne smartfony marki Nokia. Tym razem Nokia C30 pojawiła się w ofercie jednego z rosyjskich sklepów. Poznaliśmy tym samym ostatecznie część specyfikacji technicznej.

Już wcześniej informowaliśmy, że Finowie z HMD Global pracują nad nowymi budżetowcami. Będą one miały naprawdę pojemne akumulatory. Nokia C20 Plus ma mieć bowiem akumulator o pojemności 5000 mAh, natomiast Nokia C30 ma mieć akumulator o pojemności 6000 mAh. Wszystko to ma być dostępne za niską cenę. Nie mamy jednak zbyt wiele pewności co do ostatecznej ceny i reszty specyfikacji. Nokia C20 Plus ma się jednak pojawić oficjalnie już 11 czerwca. Nie wiadomo, czy wtedy też pojawi się Nokia C30, jednak byłby to bardzo logiczny ruch ze strony fińskiej firmy.

Teraz jednak wiemy, że model Nokia C30 będzie miał 2 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Tak wynika bowiem ze strony internetowej jednego z rosyjskich sklepów. Niestety, nie zdradziła ona nic więcej. Możemy się na pewno spodziewać wariantu zielonego oraz podwójnego aparatu głównego. Najpewniej telefon będzie miał też czytnik linii papilarnych. Zielonej wersji smartfonu powinna też towarzyszyć wersja niebieska. Smartfony HMD Global bardzo często w pierwszej kolejności pojawiają się właśnie w Rosji.

Źródło tekstu: nokiamob, wł