Nokia 1 Plus też z Androidem 11

Kolejny telefon HMD Global otrzymał Androida 11. To urządzenie, które u innych producentów pewnie nie dostałoby nawet jednej dużej aktualizacji Androida. Chodzi bowiem o model Nokia 1 Plus.

Jak wygląda polityka dotycząca aktualizacji? Niestety, w tej kwestii świat Androida jest mocno z tyłu za światem iOS. Ze świecą szukać modeli, które otrzymują trzy duże aktualizacje systemu. Najczęściej są dwie, jedna, a bywa nawet zero. Tych problemów nie mają ci, którzy wybrali HMD Global i ich smartfony Nokia. Bądźmy bowiem szczerzy - urządzenia podobne do Nokii 1 Plus w niewielu miejscach doczekałyby się już drugiej aktualizacji wersji systemu. Nokia 1 Plus ma układ MediaTek MT6739WW, 1 GB RAM, 8/16 GB pamięci wbudowanej aparat główny 8 Mpix i przedni 5 Mpix.

Rok temu telefon otrzymał uaktualnienie do Androida 10, teraz przyszła kolej na Androida 11. Oczywiście jest to wersja Go systemu operacyjnego Android 11. Android Go jest przeznaczony właśnie dla najsłabszych urządzeń, które dzięki temu działają płynnie. Ze zwykłym Androidem Nokia 1 Plus mogłaby już mieć widoczne problemy. W pierwszej fali aktualizacji znalazła się Polska, a konkretnie operatorzy Play i Plus. To miła odmiana - zwykle Polska nie kwalifikowała się do pierwszej rundy. Teraz zaczyna się to powoli zmieniać.

Źródło tekstu: nokiamob, wł