HMD Global prezentuje nowy harmonogram wydania Androida 11

Finowie z HMD Global zwykle byli stawiani za wzór w kwestii aktualizacji. Nowy harmonogram prac nad wydaniem Androida 11 pokazuje jednak, że mogło być lepiej.

HMD Global długie wsparcie dla swoich telefonów zrobił swoim głównym atutem. Nawet najtańsze smartfony fińskiej marki otrzymują wsparcie niemal tak długie jak to, jakim u konkurentów cieszą się tylko flagowce. To na szczęście się nie zmieniło. Gorzej wygląda z szybkością wydawania aktualizacji, która ostatnio się pogorszyła. Dla przykładu pierwsza Nokia dostała Androida 11 wtedy, kiedy dostało go pięć modeli Sony. Teraz Finowie zaprezentowali nowy harmonogram aktualizacji. Wygląda na to, że takie modele jak Nokia 1.3, Nokia 2.3, Nokia 3.4 czy Nokia 5.3 dostaną uaktualnienie w tym kwartale. Wedle poprzednich planów miały one dostać Androida 11 jeszcze w pierwszym kwartale.

To jednak nie są wszystkie telefony, które dostaną aktualizację później niż miały. Niektóre smartfony zostały przeniesione z drugiego kwartału do trzeciego. Dotyczy to takich urządzeń jak Nokia 6.2, Nokia 7.2 i Nokia 9 PureView. Zostaje mieć nadzieję, że tym razem HMD Global da radę dotrzymać słowa i wyda wszystko terminowo.

