Nadchodzi Nokia X50 z 5G, aparatem 108 Mpix i potężną baterią

Na początku kwietnia producent telefonów Nokia zaprezentowała dwa ciekawe modele średniej klasy – X10 i X20 – ale to, co najciekawsze w tej linii, dopiero nadejdzie. W planach producenta znalazł się nowy smartfon z 5G i obiecującym aparatem.

Planowany smartfon nie ujawnił się jeszcze nigdzie pod swoją rynkową nazwą, ale wiele wskazuje na to, że urządzenie zadebiutuje jako Nokia X50. Ma to być smartfon będący następcą modelu Nokia 8.3 5G, ale przynależny już do nowszej serii X. Nie jest to jednak w stu procentach potwierdzona informacja, więc ostatecznie telefon może też wylądować w sklepach jako Nokia 8.4 5G.

Zobacz: Nokia prezentuje aż sześć nowych smartfonów

Co ciekawe, zbliżone do producenta źródło podało, że sercem nowej nokii ma być układ Snapdragon 775 lub 775G, który nie został jeszcze zaprezentowany przez Qualcomma. Chipset o symbolu SM7350 ma być unowocześnioną wersją Snapdragona 765G, czyli niezbyt nowej, ale wciąż interesującej jednostki z końca 2019 roku. Teraz ten chipset po odświeżeniu pojawi się w Nokii X50. Ważna jego cechą będzie wsparcie dla sieci 5G.

Na tym jednak nie koniec zalet spodziewanej Nokii X50. Smartfon ma być wyposażony aż w pięć tylnych aparatów, z których główny otrzyma matrycę o rozdzielczości 108 Mpix. Tradycyjnie już opracowaniem optyki zajmie się firma ZEISS. Kamera w Nokii X50 zapewni ponadto wsparcie dla standardu OZO Audio, który umożliwia nagrywanie dźwięku 3D w 360°.

Nokia X50 ma ponadto dostać ekran PureDisplay V4 o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości aż QHD+. Niewykluczone też, że wyświetlacz będzie miał odświeżanie 120 Hz. Całość zasili akumulator 6000 mAh z przyspieszonym zasilaniem 22 W.

Nokia X50 nie pojawi się jednak zbyt szybko na rynku – nastąpi to dopiero w drugiej połowie roku.

Zobacz: Astronauci skorzystają na Księżycu z sieci LTE. Nokia buduje łazik ze stacją bazową

Zobacz: Nokia 8.3 5G – Android w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Nokiapoweruser